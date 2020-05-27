2020-05-27T14:09:43+03:00
Экономика

ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса

ВТБ запустил сервис по удаленной регистрации в Росреестре договоров залога недвижимости по кредитам для бизнеса
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Учитывая ограничения, вызванные распространением COVID-19, до 1 июля 2020 года реализация инновационного сервиса ВТБ для корпоративных клиентов будет бесплатной.

Решение дает возможность удаленно провести государственную регистрацию договора, где залогодателем выступает юридическое лицо. Первый кредит с сервисом онлайн-регистрации залога недвижимости был предоставлен ООО «Карвен» (многофункциональный бизнес-центр «Академик») - московскому представителю сегмента среднего и малого бизнеса.

Инновационный сервис реализуется через удаленный доступ на платформе «Метр квадратный» экосистемы недвижимости Группы ВТБ. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки. Передовые технологии криптозащиты позволяют выдать клиенту усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), а также подать договор залога на регистрацию без дополнительного посещения Росреестра и МФЦ. В рамках удаленного оформления залога недвижимости до 1 июля 2020 года предприниматели оплачивают только выпуск УКЭП, сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

- Новый сервис позволяет нашим клиентам даже в период самоизоляции и действия ограничений развивать бизнес и не откладывать реализацию планов. Учитывая высокую долю обеспечения кредитов бизнесу недвижимостью, услуга удаленной регистрации договора залога была реализована в рекордно короткие сроки. Сервис обеспечивает нашим заемщикам лучший клиентский путь оформления обеспечения кредита исключительно через цифровые каналы: от его регистрации до последующего снятия обременения после погашения обязательств. Теперь клиенты ВТБ могут полностью оформить договор залога недвижимости в максимально короткие сроки, без дополнительных затрат по времени, - отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

- Для банка новый сервис значительно сокращает прямые и косвенные затраты в части залоговых процедур и решает задачу экстерриториальной подачи договора на регистрацию в Росреестр. Благодаря поддержке Росреестра, предоставившего необходимую инфраструктуру для обмена данными со своей стороны и поддерживающему переход банковского сервиса в цифровые каналы, наш проект полностью отвечает требованиям времени, - прокомментировал член правления ВТБ Максим Кондратенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре 26 мая в обсерваторы направили 65 человек
Высокопоставленный полицейский из Крымского района покрывал браконьеров, но попался «на удочку» сам
На юго-западе Кубани расчистят 50 га охранных зон ЛЭП
В Краснодарском крае для поддержки бизнеса введут налоговые послабления
РНКБ предлагает юрлицам дистанционно оформить счет на льготных условиях
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Заключить договор энергоснабжения «ТНС энерго Кубань» теперь можно не выходя из дома
Анапчанин соблазнился чужой открытой машиной и вынес из нее приборы
В Крымском районе завершили первый этап по вводу в эксплуатацию нового участка «Троицкого группового водопровода»
В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина
На Кубани шестилетний ребенок несколько дней проходил с пулей в подбородке
От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города
Крупнейший Дворец культуры под Краснодаром вскоре предстанет в новом образе
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года увеличилось на 80 человек