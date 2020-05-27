2020-05-27T14:12:54+03:00
Экономика

РНКБ предлагает юрлицам дистанционно оформить счет на льготных условиях

РНКБ Банк предлагает юридическим лицам – предпринимателям и организациям воспользоваться новым предложением и дистанционно оформить счет на льготных условиях до 31 августа текущего года
Иван Егоров
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Согласно условиям акции, на протяжении первых трех месяцев для новых клиентов действуют каникулы по обслуживанию счетов тарифных планов: «Комфортный» и «Безналичный». Экономия при оформлении этих банковских продуктов за период льготного пользования составит 2097 рублей и 4500 рублей соответственно.

Кроме того, клиент получит корпоративную карту в подарок и бесплатные смс-сервисы. Также участникам акции предоставляются льготы по операциям снятия и внесения наличных на свой расчетный счет.

Оформить заявку на открытие счета можно через личный кабинет юридического лица на официальном сайте банка.

- Для удобства представителей бизнеса РНКБ разработал новую услугу, направленную на расширение возможностей предпринимателей и минимизации их расходов в период режима самоизоляции. Надеемся, что это станет для них существенной поддержкой в условиях пандемии, - отмечает заместитель директора Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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