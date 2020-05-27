В Краснодарском крае для поддержки бизнеса введут налоговые послабления

27 Май 2020 2020-05-27T14:41:06+03:00

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В Краснодаре прошло 38-е заседание ЗСК в режиме видеоконференции. Парламентарии обсудили вопросы поддержки бизнеса. Депутаты одобрили предложение губернатора Кубани о введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).

Как отмечают в краевом парламенте, воспользоваться этим режимом смогут те, кто работает сам на себя и ИП, которые не привлекают наемных работников и не применяют другие системы налогообложения. Есть и другое условие – владельцы бизнеса обязаны создавать собственный продукт или оказывают услуги без третьих лиц (посредников). Кроме того, их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Парламентарии считают, что введение подобного налога позволит увеличить количество занятых в сфере малого предпринимательства и микробизнеса.

- Желающих перейти на такой режим будет много. С учетом того, что на Кубани сильно развит малый бизнес, этот налог сможет стать весомым дополнительным источником доходов краевого бюджета, - отметил Юрий Бурлачко. Спикер также заявил, что это – возможность легализоваться тем, кто работал неофициально.

Начнет свое действие режим НПД с 1 июля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU