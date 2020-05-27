2020-05-27T14:47:43+03:00
Общество

На юго-западе Кубани расчистят 50 га охранных зон ЛЭП

Выполнить эту работу энергетики планируют до конца текущего года
Иван Егоров
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Фото: ПАО «Кубаньэнерго».Фото: ПАО «Кубаньэнерго».
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Масштабную расчистку просек ЛЭП от деревьев и кустарников запланировали специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы для улучшения качества и надежности энергоснабжения потребителей.. До конца 2020 года им предстоит привести в порядок около 50 гектаров охранных зон воздушных линий электропередачи (ЛЭП) Новороссийска, Анапы, Геленджика и Крымского района края.

На сегодняшний день энергетики уже расчистили около 20 га просек вдоль шести ЛЭП. Речь идет о высоковольтных линиях «Крымская – Крымск тяговая», «Кирилловская – Пенайская», «Анапская – Котлома» и другие.

Расчистка охранных зон ЛЭП от деревьев и кустарников является гарантией надежной работы всего электросетевого комплекса. В этом случае возрастает надежность работы воздушных линий, сокращаются сроки поиска места повреждения в случае аварийных отключений, и практически к минимуму сводится вероятность повреждений ЛЭП в случае лесных пожаров или возгораний в городской черте.

– В ходе работ были расчищены охранные зоны от кустарников и деревьев, которые растут вплотную к линиям электропередачи. Во время сильного ветра и налипания мокрого снега зимой такие деревья являются главной угрозой для энергоснабжения, так как при падении они обрывают провода ЛЭП, – пояснил начальник службы линий Григорий Читая.

Пристальное внимание энергетики уделяют расчистке просек распределительной сети в сельской местности, где воздушные линии проходят вблизи частных домовладений. Ответственность за санитарную обрезку таких веток по законодательству несет собственник земельного участка. Если просека нуждается в расчистке, необходимо подать заявку на отключение линии в Юго-Западные электрические сети и только после этого самостоятельно произвести санитарную обрезку веток.

Подать заявку можно в письменном виде или по телефону единой горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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