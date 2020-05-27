Высокопоставленный полицейский из Крымского района покрывал браконьеров, но попался «на удочку» сам
В Следственный отдел Крымского района СКР от УФСБ поступили материалы проверки, проведенной в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Следователи установили, что в 2019 году фигурант договорился с несколькими гражданами из Крымского и Абинского районов о «сотрудничестве». Мужчины занимались браконьерством – незаконно добывали водные биологические ресурсы из Варнавинского водохранилища.
Правоохранитель пообещал их покрывать и, используя свое служебное положение, с мая по декабрь минувшего года добывал сведения о рейдах контролирующих органов. Эти данные он передавал своим «знакомым», чтобы те могли избегать неожиданных встреч.
- В результате незаконных действий сотрудника полиции его знакомые безнаказанно могли осуществлять противоправную деятельность по добыче и ловле водных биологических ресурсов. По уголовному делу проводятся следственные действия, - сообщили в СУ СК региона.
Кроме того, правовую оценку дадут и подельникам полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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