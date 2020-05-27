Высокопоставленный полицейский из Крымского района покрывал браконьеров, но попался «на удочку» сам

27 Май 2020 2020-05-27T15:15:41+03:00

СК возбудил против него уголовное дело

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В Следственный отдел Крымского района СКР от УФСБ поступили материалы проверки, проведенной в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что в 2019 году фигурант договорился с несколькими гражданами из Крымского и Абинского районов о «сотрудничестве». Мужчины занимались браконьерством – незаконно добывали водные биологические ресурсы из Варнавинского водохранилища.

Правоохранитель пообещал их покрывать и, используя свое служебное положение, с мая по декабрь минувшего года добывал сведения о рейдах контролирующих органов. Эти данные он передавал своим «знакомым», чтобы те могли избегать неожиданных встреч.

- В результате незаконных действий сотрудника полиции его знакомые безнаказанно могли осуществлять противоправную деятельность по добыче и ловле водных биологических ресурсов. По уголовному делу проводятся следственные действия, - сообщили в СУ СК региона.

Кроме того, правовую оценку дадут и подельникам полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU