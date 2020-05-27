В Краснодаре 26 мая в обсерваторы направили 65 человек

27 Май 2020 2020-05-27T15:35:12+03:00

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По введенным 18 апреля правилам, все прибывающие на Кубань авиа- или железнодорожным сообщением – обязаны пройти контроль температуры. Каждому из них специалисты Роспотребнадзора выдают предписание, в котором сообщается, что граждане обязаны соблюдать самоизоляцию: кубанцам разрешено «сидеть» дома, а вот для гостей региона подготовили места в обсерваторах.

- Вчера, 26 мая, в Краснодар прилетели 13 самолетов. Это были рейсы из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Тамбова, Новосибирска, Калуги и Челябинска, в общей сложности в город прилетели 850 человек, 65 из них направили в обсерваторы, - сообщают в пресс-службе администрации города.

На 15:30 27 мая в обсерваторах кубанской столицы содержатся 1172 россиянина, в это число входят и пассажиры, которых направили в Краснодар из других районов Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU