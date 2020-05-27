Депутаты-единороссы передадут 190 ноутбуков школьникам для дистанционного обучения

27 Май 2020 2020-05-27T15:58:08+03:00

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Депутаты передают ноутбуки школам, которые определены краевым министерством образования для распределения между ребятами из малообеспеченных и многодетных семей. С этой целью депутаты – члены фракции «Единой России» в ЗСК собрали три миллиона личных денег и купили на них 190 ноутбуков.

Первые десять гаджетов получила система образования Динского района. Их вчера передали сотрудникам местного управления образования депутаты ЗСК Сергей Жиленко и Сергей Орлов.

Инициатором этой масштабной благотворительной акции в период карантинных мероприятий стал лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, который призвал однопартийцев перечислить свои месячные зарплаты на покупку средств индивидуальной защиты для медиков и современной техники для ребят из многодетных и малообеспеченных семей.

Первым последовал этому примеру и перечислил свой месячный заработок на поддержку нуждающихся спикер ЗСК, председатель фракции единороссов в кубанском парламенте Юрий Бурлачко.

«Система образования, как и многие другие сферы, столкнулась с серьезными трудностями в связи с пандемией. Но качество образования не должно страдать, мы предпринимаем все меры для того, чтобы учебный процесс не нарушался, а все ребята, особенно из малообеспеченных семей, даже в условиях самоизоляции имели возможность учиться, узнавать новое, становиться все более грамотными и эрудированными», – сказал Юрий Бурлачко.

Двадцать ноутбуков будут направлены в Анапу, пятнадцать – в Краснодар, по десять – в Сочи, Брюховецкий, Славянский, Каневской районы. Другие муниципалитеты получат от парламентариев-единороссов от двух до восьми компьютеров.

ИСТОЧНИК KP.RU