С 14 июля Сочи и Анапу свяжет чартерное авиасообщение с Москвой

27 Май 2020 2020-05-27T15:58:30+03:00

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Чартерные рейсы будут осуществляться из московского аэропорта «Домодедово». Они стартуют 14 июля и продлятся до осени.

Самолеты авиакомпании Royal Flight на курорты Кубани будут выполнять рейсы по заявкам туроператора Coral Travel. В олимпийскую столицу страны можно будет улететь с 14 июля, в Анапу — днем позже.

В Сочи рейсы будут выполняться каждый вторник, четверг и субботу. Анапу с Москвой чартерные рейсы свяжут по средам, пятницам и воскресеньям.

Отдыхающим предложат выбрать один из 230 объектов санаторно-курортной отрасли. Сюда входят и люксовые отели. Стоимость турпакетов на базе полетной программы варьируется от 31 тысячи рублей в Анапу, в Сочи — от 15 тысяч рублей с одного отдыхающего.

ИСТОЧНИК KP.RU