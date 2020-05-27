2020-05-27T15:58:30+03:00
Общество

С 14 июля Сочи и Анапу свяжет чартерное авиасообщение с Москвой

Рейсы будут осуществлять самолеты «Боинг 737»
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Рейсы будут осуществлять самолеты «Боинг 737».Рейсы будут осуществлять самолеты «Боинг 737».
Изменить размер текста:

Чартерные рейсы будут осуществляться из московского аэропорта «Домодедово». Они стартуют 14 июля и продлятся до осени.

Самолеты авиакомпании Royal Flight на курорты Кубани будут выполнять рейсы по заявкам туроператора Coral Travel. В олимпийскую столицу страны можно будет улететь с 14 июля, в Анапу — днем позже.

В Сочи рейсы будут выполняться каждый вторник, четверг и субботу. Анапу с Москвой чартерные рейсы свяжут по средам, пятницам и воскресеньям.

Отдыхающим предложат выбрать один из 230 объектов санаторно-курортной отрасли. Сюда входят и люксовые отели. Стоимость турпакетов на базе полетной программы варьируется от 31 тысячи рублей в Анапу, в Сочи — от 15 тысяч рублей с одного отдыхающего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поступай правильно - поступай в СГУ!
Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону
В Новороссийске на военно-морской базе построили стоянку для боевых кораблей
Платформа ВТБ Бизнес Коннект обеспечила рост коммерческих закупок на Портале поставщиков
В армавирском энергорайоне выявлено хищение электроэнергии на 700 тысяч рублей
Авиасообщение между Краснодаром, Астраханью и Грозным начнется в июне
С 14 июля Сочи и Анапу свяжет чартерное авиасообщение с Москвой
Депутаты-единороссы передадут 190 ноутбуков школьникам для дистанционного обучения
В Краснодаре 26 мая в обсерваторы направили 65 человек
Высокопоставленный полицейский из Крымского района покрывал браконьеров, но попался «на удочку» сам
На юго-западе Кубани расчистят 50 га охранных зон ЛЭП
В Краснодарском крае для поддержки бизнеса введут налоговые послабления
РНКБ предлагает юрлицам дистанционно оформить счет на льготных условиях
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Заключить договор энергоснабжения «ТНС энерго Кубань» теперь можно не выходя из дома
Анапчанин соблазнился чужой открытой машиной и вынес из нее приборы
В Крымском районе завершили первый этап по вводу в эксплуатацию нового участка «Троицкого группового водопровода»
В Сочи устроили свадьбу на пляже во время карантина
На Кубани шестилетний ребенок несколько дней проходил с пулей в подбородке
От коронавируса в Сочи скончался 74-летний житель города
Крупнейший Дворец культуры под Краснодаром вскоре предстанет в новом образе
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года: число заболевших COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 27 мая 2020 года увеличилось на 80 человек