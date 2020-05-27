С 14 июля Сочи и Анапу свяжет чартерное авиасообщение с Москвой
Чартерные рейсы будут осуществляться из московского аэропорта «Домодедово». Они стартуют 14 июля и продлятся до осени.
Самолеты авиакомпании Royal Flight на курорты Кубани будут выполнять рейсы по заявкам туроператора Coral Travel. В олимпийскую столицу страны можно будет улететь с 14 июля, в Анапу — днем позже.
В Сочи рейсы будут выполняться каждый вторник, четверг и субботу. Анапу с Москвой чартерные рейсы свяжут по средам, пятницам и воскресеньям.
Отдыхающим предложат выбрать один из 230 объектов санаторно-курортной отрасли. Сюда входят и люксовые отели. Стоимость турпакетов на базе полетной программы варьируется от 31 тысячи рублей в Анапу, в Сочи — от 15 тысяч рублей с одного отдыхающего.
ИСТОЧНИК KP.RU