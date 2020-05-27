2020-05-27T16:31:20+03:00
Общество

Авиасообщение между Краснодаром, Астраханью и Грозным начнется в июне

Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта
Виталий КАРНАУХ
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Авиасообщение между Краснодаром, Астраханью и Грозным начнется в июне.Авиасообщение между Краснодаром, Астраханью и Грозным начнется в июне.
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Рейсы в Грозный будут выполнять самолеты авиакомпании Utair, в Астрахань – авиакомпании «Азимут». Самолеты начнут летать с начала июня.

- С 3 июня появятся регулярные рейсы из Краснодара в Астрахань. Это новое направление для авиакомпании, - заявили в пресс-службе кубанского аэропорта, отмечая, что самолеты Sukhoi Superjet будут летать каждую среду и субботу. Вместительность таких воздушных судов – до ста пассажиров.

Отправление из Краснодара в 18:40, прибытие в Астрахань – в 21:15. Обратно самолет отправится в 22:05, приземлится в Краснодаре в 22:35 (разные часовые пояса). Передвижение по маршруту займет полтора часа.

Также с 7 июня авиакомпания Utair откроет рейсы в Грозный. Это направление для главного аэропорта Кубани новое. Самолеты ATR-72 будут летать воскресными, за один раз попасть в столицу Чечни смогут попасть до 70 человек.

Вылеты из Краснодара назначены на 12:35, прибытие в Грозный – в 14:20. Обратно лайнер отправится в 19:50, прибудет в Краснодар – в 21.50. Перелет займет 2 часа.

Напомним, с 14 июля Сочи и Анапу свяжет чартерное авиасообщение с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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