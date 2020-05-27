В армавирском энергорайоне выявлено хищение электроэнергии на 700 тысяч рублей

27 Май 2020 2020-05-27T16:49:40+03:00

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Регулярные рейды энергетиков Армавирского филиала «Россети Кубань» принесли свои плоды. За период работы с января по апрель текущего года они зафиксировали свыше 40 случаев незаконного потребления электроэнергии. Ущерб компании превысил 700 тысяч рублей. По оценке энергетиков, общий объем неучтенного потребления составил более 250 тыс. кВт/ч.

Всего в общей массе нарушений сотрудники Армавирского филиала выявили девять нарушений бездоговорного и 32 случая безучетного потребления электроэнергии. По всем фактам нарушений были составлены соответствующие акты и переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности. В соответствии с действующим законодательством, всем нарушителям придется полностью оплатить украденную электроэнергии, а также выплатить штраф. В настоящее время расхитители уже возместили сетевой компании нанесенный ущерб на сумму порядка 350 тыс. руб.

Среди выявленных расхитителей электроэнергии подавляющее большинство бытовые потребители – 34 собственника. Однако наибольший ущерб энергокомпании наносят предприниматели. Нарушили закон семь юридических лиц.

Компания «Россети Кубань» напоминает об ужесточении ответственности за повторное незаконное подключение к электросетям, которое предусматривает КоАП РФ. В случае повторного нарушения собственников ждет штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Должностным лицам грозит отстраненение от деятельности до трех лет, а также перспектива получить штрафные взыскания на сумму от 80 до 200 тысяч. Юридические лица облагаются штрафом от 200 до 300 тысяч рублей.

Не стоит и забывать, что из-за махинаций энерговоров приходится страдать добросовестным потребителям. Мошеннические способы воровства электричества приводят к перегрузке сети, скачкам напряжения, порче бытовой техники и даже становятся причинами аварий, пожаров и несчастных случаев. «Россети Кубань» призывает жителей сообщать о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям и применения «заряженных» счетчиков по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU