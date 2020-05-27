2020-05-27T16:51:56+03:00
Экономика

Платформа ВТБ Бизнес Коннект обеспечила рост коммерческих закупок на Портале поставщиков

Иван Егоров
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С момента интеграции платформы ВТБ Бизнес Коннект с Порталом поставщиков Москвы ее пользователи зарегистрировали около 1000 b2b-закупок общим потенциальным объемом более 130 млн рублей.

Среди самых популярных категорий − поставка компьютеров и компьютерной периферии, бытовой техники и электроники, программного обеспечения и мебели.

Интеграция онлайн-сервиса «Корпоративные закупки» платформы ВТБ Бизнес Коннект с Порталом поставщиков Москвы была проведена в июле 2019 года. Ресурсы объединены по бесшовному принципу: пользователи портала получили доступ ко всем функциональным возможностям платформы ВТБ Бизнес Коннект, а клиенты платформы – удобный сервис участия в закупках.

Банк ВТБ является самым популярным заказчиком Портала поставщиков, размещающим свои потребности на платформе для малого и среднего бизнеса. Одним из основных преимуществ проведения закупок на портале является оперативность: в течение 3-7 дней банк получает официальные коммерческие предложения от проверенных поставщиков. Результаты сравнения оформляются в официальном протоколе.

Платформа ВТБ Бизнес Коннект создана для поиска покупателей и управления продажами компаний. Она позволяет находить надежных закупщиков для малого бизнеса по всей стране и за рубежом и автоматизировать сопровождение сделок.

- ВТБ Бизнес Коннект помогает предпринимателям быстро и безопасно продавать и закупать товары, выбирать собственную экспортную стратегию и эффективно управлять своим бизнесом. Интеграция с Порталом правительства Москвы дает возможность предпринимателям через нашу платформу найти заказчиков среди крупных компаний. С каждым кварталом мы отмечаем примерно двукратный прирост торгов на данном ресурсе. Такая синергия позволяет говорить о быстром развитии рынка закупок малого объема, − отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Справка

Портал поставщиков — интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности участников размещения государственного заказа и отдельных категорий юридических и физических лиц при заключении сделок, обеспечивающий повышение конкурентоспособности потенциальных поставщиков, а также возможность объективной оценки существующего рынка предложений и анализа сведений о выполнении обязательств поставщиками со стороны государственных и коммерческих заказчиков. Сейчас с порталом работают более 170 тысяч поставщиков, ежедневный прирост - более 100 новых поставщиков, а каталог уникальных товаров, работ и услуг приближается к отметке 500 тысяч наименований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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