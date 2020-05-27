В Новороссийске на военно-морской базе построили стоянку для боевых кораблей

27 Май 2020 2020-05-27T17:29:36+03:00

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На военно-морской базе Новороссийска, что в Цемесской бухте, практически завершено строительство новых объектов. Так, военные построили обширную причальную базу, пришвартоваться у которой одновременно могут более ста боевых кораблей. Об этом рассказал контр-адмирал, командир ВМБ Виктор Кочемазов в интервью «Красной Звезде».

- Возведение объектов, необходимых для бесперебойного функционирования всех составляющих нашего флотского объединения, успешно завершается, - заявил командир Кочемазов.

Он добавил, что построенная морская стоянка рассчитана на водоизмещение до тридцати тысяч тонн. Здесь уже построены пять причалов, среди которых – один плавающий. Также обустроена стоянка для размещения подводных лодок. Подобной морской «парковкой» служит внутренняя часть бухты.

ИСТОЧНИК KP.RU