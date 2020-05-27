В Новороссийске на военно-морской базе построили стоянку для боевых кораблей
На военно-морской базе Новороссийска, что в Цемесской бухте, практически завершено строительство новых объектов. Так, военные построили обширную причальную базу, пришвартоваться у которой одновременно могут более ста боевых кораблей. Об этом рассказал контр-адмирал, командир ВМБ Виктор Кочемазов в интервью «Красной Звезде».
- Возведение объектов, необходимых для бесперебойного функционирования всех составляющих нашего флотского объединения, успешно завершается, - заявил командир Кочемазов.
Он добавил, что построенная морская стоянка рассчитана на водоизмещение до тридцати тысяч тонн. Здесь уже построены пять причалов, среди которых – один плавающий. Также обустроена стоянка для размещения подводных лодок. Подобной морской «парковкой» служит внутренняя часть бухты.
ИСТОЧНИК KP.RU