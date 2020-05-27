2020-05-27T17:44:01+03:00
Общество

Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону

На учете ведомства состоит 89 детских пляжей
Виталий КАРНАУХ
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Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.Начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Игорь Шумицкий.
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Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, Центр ГИМС (Госинспекция маломерных судов) продолжает подготовку к купальному сезону в 2020 году. Так, специалисты ведомства уточнили список детских здравниц, которые имеют свои пляжи вблизи водных объектов. Также наметили план занятий с руководителями, а также дежурным персоналом по правилам поведения детей на воде.

- Сейчас на учете состоит 89 детских пляжей, - говорит начальник Центра ГИМС ГУ МЧС Игорь Шумицкий. – Подобная подготовка имеет положительный результат. На протяжении многих лет нам удается исключить травматизм и гибель детей.

Помимо этого, спасатели спланировали план по проведению совместных мероприятий с органами власти, правоохранителями, а также общественными объединениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону
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