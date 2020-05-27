Спасатели МЧС Кубани готовятся к купальному сезону
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, Центр ГИМС (Госинспекция маломерных судов) продолжает подготовку к купальному сезону в 2020 году. Так, специалисты ведомства уточнили список детских здравниц, которые имеют свои пляжи вблизи водных объектов. Также наметили план занятий с руководителями, а также дежурным персоналом по правилам поведения детей на воде.
- Сейчас на учете состоит 89 детских пляжей, - говорит начальник Центра ГИМС ГУ МЧС Игорь Шумицкий. – Подобная подготовка имеет положительный результат. На протяжении многих лет нам удается исключить травматизм и гибель детей.
Помимо этого, спасатели спланировали план по проведению совместных мероприятий с органами власти, правоохранителями, а также общественными объединениями.
ИСТОЧНИК KP.RU