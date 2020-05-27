Поступай правильно - поступай в СГУ!

27 Май 2020 2020-05-27T18:07:26+03:00

В 2020 году более 60% выпускников школ принимают решение продолжить образование в своем городе или регионе, о чем свидетельствуют опросы выпускников и их родителей

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Один из ведущих вузов юга России – Сочинский государственный университет планирует принять в этом году 1940 студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета, 97 аспирантов и 565 учащихся университетского эколого-технологического колледжа.

В этом году студентам СГУ будет предоставлено 552 бюджетных места. Важно, что стоимость обучения по договорам останется на уровне прошлого года. Студенты, поступившие на договорную форму обучения, смогут оформить образовательный кредит для оплаты образования.

Фото: пресс-служба СГУ.

Прием заявлений от абитуриентов начнется 15 июня и будет проходить в дистанционной форме. Узнать подробную информацию о направлениях и специальностях подготовки, условиях зачисления можно на сайте.

Как рассказали в приемной комиссии университета, самыми популярными специальностями по традиции являются «Туризм», «Прикладная информатика», «Экономика» и «Юриспруденция».

В этом году в СГУ появились новые перспективные специальности – «Экономическая безопасность», «Таможенное дело» и «Международные отношения» с углубленным изучением иностранных языков. Эти специальности созданы в тесном взаимодействии с ведущими работодателями города Сочи и региона, на базе которых студенты будут проходить практику и впоследствии смогут трудоустроиться.

Эксклюзивные возможности для студентов предлагает программа двойных дипломов по направлению «Гостиничное дело», которую СГУ ведет совместно с институтом международного гостиничного и туристского менеджмента Vatel (Франция). Студенты углубленно изучают иностранные языки (часть лекций - на английском и французском языках), проходят стажировку в самых престижных зарубежных и российских отелях.

Обучение в Сочинском государственном университете пользуется спросом не только у сочинцев. Более половины студентов приезжают в СГУ из других городов страны. В 2021 году в университете планируется ввести в эксплуатацию новое современное общежитие, где более 300 студентов смогут комфортно проживать на территории главного здания университета.

ИСТОЧНИК KP.RU