Стало известно имя одного из кандидатов на пост главы Краснодарского края

27 Май 2020 2020-05-27T19:11:55+03:00

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На Кубани, несмотря на ограничительные мероприятия, продолжают готовиться к выборам губернатора, которые должны состояться осенью этого года. 27 мая стало известно, что на пост главы Кубани будет баллотироваться Александр Сафронов – член КПРФ, краснодарский блогер, помощник депутата Госдумы.

Его кандидатуру выдвинули на онлайн-заседании региональной партийной верхушки.

- Товарищи единогласно поддержали мою кандидатуру. В условиях текущей политической жизни Кубани, думаю, оппозиция сможет консолидироваться. У нас есть программа, есть команда, которую мы представим чуть позже. Осталось дождаться поддержки президиума ЦК, после этого на конференции крайкома объявим окончательное решение о моем выдвижении, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» Александр Сафронов.

СПРАВКА «КП»

Александр Михайлович Сафронов родился в 1984 году, образование – высшее (Кубанский Государственный Аграрный Университет, факультет Государственного и муниципального управления), член КПРФ с 2006 года, преподавал в КГАУ с 2006 по 2018 год, в настоящее время – помощник депутата Государственной Думы, автор и ведущий информационно-политической интернет-программы «Красный Политобзор».

ИСТОЧНИК KP.RU