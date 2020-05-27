Два кубанских мусорных полигона теперь могут размещать ТКО
Министерство природных ресурсов России одобрило использование двух нелицензированных кубанских мусорных полигонов под размещение твердых коммунальных отходов. Это позволит не допустить скачка цен на вывоз мусора для жителей края.
В 2019 году страна начала переходить на новую систему обращения с ТКО – такой вид мусора теперь собирают региональные операторы. Кстати, в их обязанности входит и транспортировка, и обработка, и утилизация, и обезвреживание, и даже захоронение мусора.
Как отмечает пресс-служба краевой администрации, лицензированных полигонов под ТКО сейчас недостаточно, на Кубани их всего 12.
- Поэтому вывозить мусор только лишь на эти полигоны не предоставляется возможным. Да и тариф бы сразу повысился, - говорят в ведомстве.
Именно поэтому власти разрешили до 2023 года использовать полигоны, у которых нет лицензии. При этом такие полигоны должны быть внесены в специальный перечень.
- Мы направили заявки в Минприроды России. Получили разрешения только пока на два объекта. Но необходимо еще, как минимум, четыре, - заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко.
Один из двух таких полигонов находится в станице Переясловской, что в Брюховецком районе, другой – в Курганинске.
ИСТОЧНИК KP.RU