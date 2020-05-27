Два кубанских мусорных полигона теперь могут размещать ТКО

27 Май 2020 2020-05-27T19:24:23+03:00

Но для захода региональных операторов нужно еще, как минимум, четыре

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Министерство природных ресурсов России одобрило использование двух нелицензированных кубанских мусорных полигонов под размещение твердых коммунальных отходов. Это позволит не допустить скачка цен на вывоз мусора для жителей края.

В 2019 году страна начала переходить на новую систему обращения с ТКО – такой вид мусора теперь собирают региональные операторы. Кстати, в их обязанности входит и транспортировка, и обработка, и утилизация, и обезвреживание, и даже захоронение мусора.

Как отмечает пресс-служба краевой администрации, лицензированных полигонов под ТКО сейчас недостаточно, на Кубани их всего 12.

- Поэтому вывозить мусор только лишь на эти полигоны не предоставляется возможным. Да и тариф бы сразу повысился, - говорят в ведомстве.

Именно поэтому власти разрешили до 2023 года использовать полигоны, у которых нет лицензии. При этом такие полигоны должны быть внесены в специальный перечень.

- Мы направили заявки в Минприроды России. Получили разрешения только пока на два объекта. Но необходимо еще, как минимум, четыре, - заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко.

Один из двух таких полигонов находится в станице Переясловской, что в Брюховецком районе, другой – в Курганинске.

ИСТОЧНИК KP.RU