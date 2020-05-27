В Краевой клинической больнице №1 возобновили прием пациентов
Как сообщили в ККБ №1, медицинское учреждение постепенно выходит на докарантинный режим работы. Так, возобновлен плановый прием пациентов в консультативно-диагностической поликлинике. Также у кубнцев теперь есть возможность попасть к медикам на плановую госпитализацию. Но попасть к врачам смогут не все.
- Каждый пациент должен иметь при себе отрицательный результат теста на короанвиурс – сроком не более недели, - отмечают в больнице. Кроме того, у пациентов должны отсутствовать признаки ОРЗ и пневмонии.
С собой необходимо взять направление полклиники по месту жительства, анализы своего заболевания, паспорт, СНИЛС, ОМС.
ИСТОЧНИК KP.RU