В Краевой клинической больнице №1 возобновили прием пациентов

27 Май 2020 2020-05-27T19:46:21+03:00

При этом пациенты должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус

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Как сообщили в ККБ №1, медицинское учреждение постепенно выходит на докарантинный режим работы. Так, возобновлен плановый прием пациентов в консультативно-диагностической поликлинике. Также у кубнцев теперь есть возможность попасть к медикам на плановую госпитализацию. Но попасть к врачам смогут не все.

- Каждый пациент должен иметь при себе отрицательный результат теста на короанвиурс – сроком не более недели, - отмечают в больнице. Кроме того, у пациентов должны отсутствовать признаки ОРЗ и пневмонии.

С собой необходимо взять направление полклиники по месту жительства, анализы своего заболевания, паспорт, СНИЛС, ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU