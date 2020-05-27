На Кубани на 30 тысяч оштрафовали девушку за фейковый пост о коронавирусе в соцсети

27 Май 2020 2020-05-27T20:18:25+03:00

Сведения, о которых рассказала гражданка, не подтвердились. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Все чаще и чаще правоохранители стали привлекать к ответственности лиц, распространяющих фейковые новости в соцсетях. Накануне 27-летняя жительница Белореченского района опубликовала пост в соцсети, в котором сообщила, что медики, прибывшие на вызов о смерти человека, якобы просили его родных за денежное вознаграждение указать причиной смерти – коронавирусную инфекцию.

Правоохранители заинтересовались данной публикацией, более того – провели проверку. Сведения, о которых рассказала гражданка, не подтвердились.

- В итоге полицейские доказали вину местной жительницы в распространении недостоверной информации. В отношении женщины был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП - «Злоупотребление свободой массовой информации», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона.

Суд согласился с государственным обвинителем и назначил наказание в виде штрафа размером в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU