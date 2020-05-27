Древнюю Усть-Лабинскую крепость теперь будет охранять государство

27 Май 2020 2020-05-27T20:36:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Для того, чтобы древняя крепость 18 века в Усть-Лабинске попала в реестр особо охраняемых объектов, специалисты провели историко-культурную экспертизу.

– Эта крепость была заложена по распоряжению Александра Суворова, она является уникальным свидетельством процесса укрепления русских рубежей на Кубани и присоединения Кавказа, - рассказал журналистам вице-губернатор Сергей Болдин.

И теперь этот уникальный объект имеет статус охраняемого. Это позволит обеспечить его сохранность, а также использовать его в качестве музейного показа.

В исторических справках пишут, что именно это укрепление играло важную роль в военной жизни Северо-Западного Кавказа. Здесь жили войска, которые охраняли границу. В период оккупации станицы Усть-Лабинской на территории этой крепости немцы расстреляли 370 станичников – мирных жителей. Среди них был и юный скрипач-герой Муся Пинкензон. Перед расстрелом он сыграл на музыкальном инструменте «Интернационал», за что тут же был убит.

ИСТОЧНИК KP.RU