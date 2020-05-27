В Роспотребнадзоре рассказали, как должны самоизолироваться водители грузовиков и экипажи морских судов

27 Май 2020 2020-05-27T20:56:38+03:00

Эти требования относятся к тем, кто совершает рейсы внутри страны и за ее пределами. Фото: Виталий КАРНАУХ

Эти требования относятся к тем, кто совершает рейсы внутри страны и за ее пределами

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В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения и рекомендации не должны нарушать технологический процесс и перевозку срочных грузов. Однако, при этом водители обязан соблюдать правила эпидемиологической безопасности.

Отмечается, что во время стоянки или погрузки-разгрузки экипаж морских судов обязан использовать СИЗы и соблюдать правила гигиены. Кроме того, морякам могут запретить сход с судна на берег, если это не предусмотрено технологическим процессом.

При возвращении из-за границы в русские порты экипаж судов, заходивших в течение двух последних недель в другие страны и российские региона, где наблюдается неблагополучная обстановка, ни в коем случае не должен оставаться на судне. Им необходимо самоизолироваться под чутким наблюдением медиков. Способ изоляции определяется субъектом исходя из ситуации.

Что же касается водителей, перевозящих грузы по территории страны или за ее пределы, то они после рейса должны самоизолироваться до следующего рейса. Отмечается, что если промежуток между поездками небольшой, то изоляцию можно продолжить в кабине грузовика. При этом там обязательно должно быть спальное место, водителю же рекомендуется соблюдать правила гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU