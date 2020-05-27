В Сочи водитель иномарки сбил мужчину и маленького мальчика, ехавших на электросамокате
ЧП произошло днем 27 мая в центре Сочи. Около четырех часов на улице Конституции СССР водитель иномарки Hyundai не уступил дорогу при повороте и наехал на электросамокат, который в этот момент ехал прямо по проезжей части дороги.
В столкновении пострадали «пассажиры» электротранспорта – мужчина и семилетний малыш.
- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля работает в Яндекс.Такси. Пострадавших с места происшествия увезли на скорой помощи, - сообщили в УВД Сочи, добавляя, что по факту ДТП правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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