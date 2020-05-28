Эпидемиолог Филатов уверен, что пика коронавируса в регионах России не будет

28 Май 2020 2020-05-28T08:06:39+03:00

Уже несколько дней количество новых заболевших в несколько раз меньше количества выздоровевших

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Врач эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Николай Филатов рассказал kp.ru о динамике коронавируса.

Он отметил, что ситуация в России в целом неплохая, а в начале июня она будет еще активнее улучшаться. По его словам, то, что летальность выросла, это плохой показатель. Это говорит о том, что мы еще не научились правильно лечить коронавирусную инфекцию.

По мнению эпидемиолога, после столицы пик коронавируса не отправится покорять регионы.

- Если не будут собирать стариков в регионах, то никакого там дополнительного пика не будет. Он начался в Москве и закончится в Москве. Для капельных инфекций основная роль это скученность, плотность населения. У нас такой плотности, как в Москве... второго такого региона нет. Никакого всплеска в регионах не будет, - уверен врач.

Также врач заявил, что перчатки никак не спасают от коронавируса и не защищают. Через кожу, через руки не заразишься инфекцией, по его мнению. Заболеть можно, только вдыхая коронавирусный аэрозоль, который в воздухе.

Также медик считает и про маски.

- Маски – для больных. Если такой человек остается дома, чтобы он меньше вирусную нагрузку осуществлял на других жильцов в квартире, ему надо предложить маску. А всем остальным она не нужна, - уверен врач.

Также он предположил, что две летних недели мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку.

- Мои знания в области развития эпидемического процесса позволяют сделать такой вывод. Может быть, кто-то считает иначе. Я не претендую на истину в последней инстанции, - отметил эпидемиолог.

ИСТОЧНИК KP.RU