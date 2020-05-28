2020-05-28T09:10:03+03:00
Общество

В России у кошки диагностировали коронавирус SARS-CoV-2

Заслуженный ветеринарный врач России рассказал, как быть в этой ситуации
Александра ПОДУШКО
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В России у кошки диагностировали коронавирус SARS-CoV-2В России у кошки диагностировали коронавирус SARS-CoV-2Фото: Олег ЗОЛОТО
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В России зарегистрирован подтвержденный случай наличия нового коронавируса SARS-CoV-2 у кошки. За разъяснениями в этой ситуации корреспондент kp.ru обратился к эксперту, заслуженному ветеринарному врачу РФ, президенту Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидату ветеринарных наук Сергею Середе.

Но по словам эксперта, на сегодняшний день нет ни одного научно доказанного случая передачи данного вируса от собаки или кошки к человеку.

- Институт, который обнаружил у кошки коронавирус, занимается научными исследованиями. И правильно, что они проводят эти исследования, но информацию надо давать людям очень осторожно, - отметил эксперт.

На сегодняшний день исследователи говорят о том, что животное, у которого выявлен SARS-CoV-2, является биологическим тупиком.

Данных по поводу других питомцев, которых часто держат дома, еще нет. Мировое научное сообщество постоянно ведет мониторинг ситуации, изучается поведение вируса и в соотношении с животными, но на сегодняшний день ничего не известно.

Заслуженный врач считает, что нет смысла проверять своего питомца на коронавирус.

- Я думаю, если кто-то и будет делать подобные исследования, то они будут платными, и не надо из этого устраивать ажиотаж. У меня три кошки и три собаки. Я со своими животными никуда не пойду, - отметил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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