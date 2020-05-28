БТИ Краснодарского края запустило сервис онлайн заказа услуг

28 Май 2020 2020-05-28T09:07:01+03:00

Так, документы готовятся в 2-3 раза быстрее - от 14 до 19 дней

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Новый сервис был запущен на базе официального сайта Краевого БТИ в середине мая. Теперь в разделе «Онлайн услуги» клиенты могут заказать и оплатить услуги учреждения.

Для этого нужны лишь паспорт и сведения об объекте, на который требуется изготовить документ. Заявка заполняется по форме, приведенной на сайте. После ее заполнения, программа предложит оплатить услугу. Это возможно через банковскую карту, а после придет подтверждение заказа.

Так, документы готовятся в 2-3 раза быстрее - от 14 до 19 дней. Срок предоставления услуги исчисляется с момента поступления в Краевое БТИ оплаты и оканчивается днем выдачи документов.

Также, на официальном сайте Краевого БТИ, по принципу предварительного заказа работает раздел «Услуги». Заказчик, выбрав нужный ему вид работ, оставляет заявку через сервис. После с ним связывается специалист для дальнейшей работы.

Как отметил директор Краевого БТИ Александр Козырев, создание максимально удобных условий и клиентоориентированный подход в настоящее время являются приоритетом.

ИСТОЧНИК KP.RU