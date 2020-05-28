В Новороссийске мошенник получил от местного жителя 600 тысяч рублей
Мужчина, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшим, который является руководителем одной из строительных организаций, предложил ему свои услуги. Получив от потерпевшего 600 тысяч рублей, он якобы начал оформлять техническую документацию на объект недвижимости в Новороссийске. Но в итоге, не исполнил взятые на себя обязательства.
- В отношении 31-летнего жителя Геленджика по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), было возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Следственным отделом полиции Восточного района УМВД России по Новороссийску собрана достаточная доказательственная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU