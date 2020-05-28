2020-05-28T09:25:41+03:00
Происшествия

В Новороссийске мошенник получил от местного жителя 600 тысяч рублей

Это он сделал под предлогом оформления технической документации
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске мошенник получил от местного жителя 600 тысяч рублейВ Новороссийске мошенник получил от местного жителя 600 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Мужчина, воспользовавшись доверительными отношениями с потерпевшим, который является руководителем одной из строительных организаций, предложил ему свои услуги. Получив от потерпевшего 600 тысяч рублей, он якобы начал оформлять техническую документацию на объект недвижимости в Новороссийске. Но в итоге, не исполнил взятые на себя обязательства.

- В отношении 31-летнего жителя Геленджика по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество), было возбуждено уголовное дело, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Следственным отделом полиции Восточного района УМВД России по Новороссийску собрана достаточная доказательственная база. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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