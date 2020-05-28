2020-05-28T09:46:24+03:00
Происшествия

На Кубани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из огня пенсионерку

Врачи оказали 71-летней местной жительнице первую помощь
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краснодарскому краюФото: ГУ МВД по краснодарскому краю
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В Каневском районе лейтенанты полиции Евгений Колюбаев, Николай Гарбуз и капитан полиции Иван Тимофеев находились на маршруте патрулирования. На одной из улиц районного центра они заметили дым. Правоохранители быстро направились к месту ЧП.

Они обнаружили, что пожар произошел в помещении летней кухни, расположенной на территории одного из частных домов. Сама постройка выгорела до основания, а огонь к тому времени уже перекинулся на жилой дом.

К месту возгорания вызвали сотрудников МЧС и медиков. После это полицейские попытались проникнуть в горящее здание, из которого доносились женские крики.

- Мы понимали, что счет идет на минуты, если не на секунды. Из дома, в котором уже вовсю полыхал огонь, были слышны женские крики, - рассказывает лейтенант полиции Николай Гарбуз.

- Преодолев забор, один из правоохранителей выбил запертую входную дверь дома, а другой вошел в помещение, чтобы найти пострадавших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- Главное было быстро обнаружить жильцов и вывести их на воздух. Видимость в доме была практически нулевая, дышать с каждой минутой становилось все сложнее, - говорит лейтенант полиции Евгений Колюбаев.

В одной из комнат нашли пожилую женщину. Ее вывели на улицу. К этому времени прибыли сотрудники экстренных служб. Врачи оказали 71-летней местной жительнице медицинскую помощь, а сотрудники МЧС локализовали возгорание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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