На Кубани сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли из огня пенсионерку
В Каневском районе лейтенанты полиции Евгений Колюбаев, Николай Гарбуз и капитан полиции Иван Тимофеев находились на маршруте патрулирования. На одной из улиц районного центра они заметили дым. Правоохранители быстро направились к месту ЧП.
Они обнаружили, что пожар произошел в помещении летней кухни, расположенной на территории одного из частных домов. Сама постройка выгорела до основания, а огонь к тому времени уже перекинулся на жилой дом.
К месту возгорания вызвали сотрудников МЧС и медиков. После это полицейские попытались проникнуть в горящее здание, из которого доносились женские крики.
- Мы понимали, что счет идет на минуты, если не на секунды. Из дома, в котором уже вовсю полыхал огонь, были слышны женские крики, - рассказывает лейтенант полиции Николай Гарбуз.
- Преодолев забор, один из правоохранителей выбил запертую входную дверь дома, а другой вошел в помещение, чтобы найти пострадавших, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- Главное было быстро обнаружить жильцов и вывести их на воздух. Видимость в доме была практически нулевая, дышать с каждой минутой становилось все сложнее, - говорит лейтенант полиции Евгений Колюбаев.
В одной из комнат нашли пожилую женщину. Ее вывели на улицу. К этому времени прибыли сотрудники экстренных служб. Врачи оказали 71-летней местной жительнице медицинскую помощь, а сотрудники МЧС локализовали возгорание.
ИСТОЧНИК KP.RU