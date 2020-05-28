В Краснодаре мужчина напал на беременную женщину-таксиста

28 Май 2020 2020-05-28T10:04:07+03:00

Он ударил ее ножом и забрал всю выручку

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Инцидент произошел вечером 25 апреля в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Мужчина сел в такси, водителем которого оказалась беременная женщина, и попросил отвезти его в один из районов города.

В какой-то момент парень ножом нанес девушке удар в грудь, после чего забрал всю выручку, а потом сбежал. По горячим следам мужчина был задержан. Как известно, женщина не получила серьезных травм.

В отношении 20-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). Материалы направлены в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

- Парень находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU