2020-05-28T10:20:35+03:00
Общество

Новый офис МФЦ открылся в станице Елизаветинской

Он оснащен современной техникой для оперативного обслуживания населения
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Новое помещение МФЦ находится в Краснодаре, в станице Елизаветинской. Офис оснащен современной техникой для оперативного обслуживания и комплексного решения всех возникающих вопросов у населения.

- Открытие нового офиса МФЦ, включающего 10 окон обслуживания, повысит доступность получения государственных и муниципальных услуг жителями станицы Елизаветинской и поселка Белозерного. Это 58-й офис, функционирующий на Кубани, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас с учетом эпидемиологической ситуации сейчас во всех муниципалитетах организации принимают заявителей с 9:00 до 18:00 с соблюдением норм Роспотребнадзора. Регламент работы МФЦ размещен на едином портале МФЦ.

Напомним, на реконструкцию водопровода под Армавиром направят 58 миллионов рублей. С заменой аварийного участка улучшится качество водоснабжения поселка Заветного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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