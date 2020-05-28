Пойманный в Сочи крупный мошенник из Архангельской области предстанет перед судом

28 Май 2020 2020-05-28T10:23:48+03:00

Мужчина решил неплохо заработать на жизнь весьма наглым и циничным способом

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Заместитель Котласского межрайонного прокурора в Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего Константина Одинцова. Он обвиняется в крупном мошенничестве.

Следствием установлено, что с марта 2014 г. по май 2015 г. Одинцов получал от местных жителей автомобили, предлагая сдавать их в аренду на весьма выгодных условиях и выплачивать владельцам деньги каждый месяц. На самом же деле ушлый «бизнесмен» просто продавал чужие машины, а деньги забирал себе.

Собрав столь простым и наглым способом около 48 миллионов рублей у своих доверчивых земляков, Одинцов ударился в бега и переехал в Сочи, в надежде, что его не найдут.

Тем не менее, в сентябре 2019 года Константин Одинцов был задержан на курорте и помещен под стражу.

Потерпевшими в рамках уголовного дела признано 16 граждан, ими заявлены гражданские иски о возмещении ущерба.

Уголовное дело направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

- Злоумышленник обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ , - сообщает прокуратура Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU