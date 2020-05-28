2020-05-28T11:10:33+03:00
Общество

В обсерваторы Краснодара 27 мая направили 40 человек

Там они проведут 14 дней
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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27 мая аэропорт Краснодара принял 10 рейсов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Махачкалы и Нижнекамска.

Они прошли обязательный контроль температуры. Каждому врачи Роспотребнадзора выдали предписания о необходимости самоизоляции. Жители города и края пройдут его дома, а вот граждане из регионов России - в обсерваторах на 14-дневном карантине.

- Всего в Краснодар прилетели 610 человек. На две недели в обсерваторы направили 40 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

По данным на утро четверга, 28 мая, в девяти обсерваторах Краснодара находятся 1055 человек. Это, в том числе, пассажиры, направленные в кубанскую столицу из других городов края.

Тем временем, 28 мая выявили 76 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 3582 человека с таким диагнозом, 2393 - выписали. Среди новых заболевших 26 мужчин и 50 женщин, их возраст – от 7 до 94 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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