Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вошел в ТОП-5 рейтинга по упоминаемости в соцмедиа
Рейтинг за апрель подготовила «Медиалогия». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднялся за месяц на четыре позиции.
На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин. У него 1 миллион 115,20 тысяч упоминаний. После идет глава Московской области Андрей Воробьев - 148,77 тысяч сообщений в соцсетях. На третьем месте - глава Чечни Рамзан Кадыров, у него 103,13 тысяч упоминаний за месяц.
Сам рейтинг составили на основе упоминаний глав субъектов РФ в социальных медиа. Так, по данным «Медиалогии», Вениамин Кондратьев занял четвертое место. За месяц он поднялся в рейтинге на четыре строчки, в марте он был на 8 месте. В соцсетях главу региона упоминали 62,28 тысячи раз.
За все пять лет работы главой края Вениамин Кондратьев еще ни разу не поднимался на 4 место в этом рейтинге. Не были никогда на этом месте и соцсети бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева
ИСТОЧНИК KP.RU