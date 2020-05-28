Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вошел в ТОП-5 рейтинга по упоминаемости в соцмедиа

28 Май 2020 2020-05-28T14:48:07+03:00

Всего за месяц он поднялся на четыре позиции

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Рейтинг за апрель подготовила «Медиалогия». Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поднялся за месяц на четыре позиции.

На первом месте мэр Москвы Сергей Собянин. У него 1 миллион 115,20 тысяч упоминаний. После идет глава Московской области Андрей Воробьев - 148,77 тысяч сообщений в соцсетях. На третьем месте - глава Чечни Рамзан Кадыров, у него 103,13 тысяч упоминаний за месяц.

Сам рейтинг составили на основе упоминаний глав субъектов РФ в социальных медиа. Так, по данным «Медиалогии», Вениамин Кондратьев занял четвертое место. За месяц он поднялся в рейтинге на четыре строчки, в марте он был на 8 месте. В соцсетях главу региона упоминали 62,28 тысячи раз.

За все пять лет работы главой края Вениамин Кондратьев еще ни разу не поднимался на 4 место в этом рейтинге. Не были никогда на этом месте и соцсети бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева

ИСТОЧНИК KP.RU