Штаб "Молодой Гвардии" подвел итоги кадрового конкурса

28 Май 2020 2020-05-28T12:02:20+03:00

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К своему финалу подошел кадровый конкурс Молодой Гвардии «МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ 2020». Центральный штаб организации в Москве подвел официальные итоги и опубликовал в своих социальных сетях.

Напомним, что на протяжении 3 месяцев ребята защищали свои проекты, работали над ними с квалифицированными экспертами, и все это в онлайн-формате. Они отстаивали свои инициативы, чтобы доказать, что их проект достоин называться лучшим. Среди конкурсантов были и представители из Краснодарского края.

На сегодняшний день стали известны 50 финалистов проекта. Те, кто своим трудом доказал, что действительно готов воплотить свои идеи в жизнь. Самые достойные были выбраны по результатам их работы в период марафона, рекомендациям наставников, а также смс-голосование.

Болели всей Кубанью, и оказалось не зря. 5 проектов нашего региона были оценены по достоинству и прошли в финал. Мы поздравляем Виктора Арбатова, защитившего проект «Юридическая приемная», Роберта Зебеляна - «Олимпиада МГЕР», Валентина Рыжова - «Vработе», Илону Бирюкову - «Недельная перезарядка» и Владислава Деденева - «Тихие дворы».

«Участие в кадровом конкурсе МГЕР ОБНОВЛЕНИЕ 2020 является для нашей команды отличной площадкой в достижении целей и задач проекта «Юридическая Приемная» на федеральном уровне! Уверен в том, что тот опыт, который мы приобрели в ходе реализации проекта в рамках региона с успехом интегрируется на территории нашей страны, ведь деятельность наша направленна на особо важный, социальный сектор, не только оказание правовой помощи и просвещения, но и формирования кадрового резерва для будущего России!», - поделился Виктор Арбатов.