На Кубани в аварии с автобусом пострадали 2 человека

28 Май 2020 2020-05-28T12:02:26+03:00

Их доставили в больницу

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27 мая в 00:05 на подъезде к Славянску–на–Кубани произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем авто марки «ВАЗ 21074» выехал на встречную полосу дорогу, где столкнулся с автобусом «Кинг Лонг».

- В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки и его 38-летний пассажир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства выясняются. Автобус находился не на маршруте, он ехал в гараж без пассажиров.

Всего на дорогах Краснодарского края 27 мая было зафиксировано 17 ДТП, в которых 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU