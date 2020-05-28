На Кубани в аварии с автобусом пострадали 2 человека
27 мая в 00:05 на подъезде к Славянску–на–Кубани произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 29-летний водитель за рулем авто марки «ВАЗ 21074» выехал на встречную полосу дорогу, где столкнулся с автобусом «Кинг Лонг».
- В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки и его 38-летний пассажир, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Все обстоятельства выясняются. Автобус находился не на маршруте, он ехал в гараж без пассажиров.
Всего на дорогах Краснодарского края 27 мая было зафиксировано 17 ДТП, в которых 24 человека получили ранения различной степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU