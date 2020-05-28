В Краснодаре задержали блогера-мошенника

28 Май 2020 2020-05-28T12:17:33+03:00

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Стартап молодого блогера с привлечением денег подписчиков обернулся уголовным делом. В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что с ее счета списал деньги некий Виталий, который ведет тематический блог.

Сотрудники полиции внимательно изучили все видеоролики на странице парня и усмотрели признаки мошенничества.

- По материалам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержан 28-летний житель Краснодара, уже судимый за незаконное хранение наркотиков. Ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU