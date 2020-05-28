2020-05-28T12:21:45+03:00
Происшествия

В Краснодаре приезжих осудят за сбыт крупной партии синтетических наркотиков

Им грозит до пожизненного лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре приезжих осудят за сбыт крупной партии синтетических наркотиковВ Краснодаре приезжих осудят за сбыт крупной партии синтетических наркотиковФото: Архив "КП"
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Приезжие в возрасте 20 и 22 лет через Интернет получили крупную партию наркотиков. Они собирались сбыть их путем осуществления тайниковых закладок на территории Краснодара.

Правоохранители задержали молодых людей на одной из улиц краевого центра. В салоне автомобиля, принадлежащего одному из обвиняемых, нашли более 130 полимерных пакетов с мефедроном, общей массой более 300 граммов, и амфетамином, весом более 20 граммов.

- Еще более 440 граммов мефедрона и свыше 20 граммов амфетамина нашли дома у обвиняемых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

На парней завели уголовное дело. Была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, материалы с направлены в суд для рассмотрения по существу. Молодым людям грозит до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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