На Кубани сотрудники УФСИН помогли попавшей в ДТП женщине-водителю

28 Май 2020 2020-05-28T13:02:14+03:00

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Врачебно-фельдшерская бригада МСЧ-23 ФСИН России направлялась в командировку в Армавир. В составе команды находились врач Мери Осипян, медсестра Элона Манучарян и водитель Александр Браневский, а также капитан внутренней службы Константин Матлахов. По пути они помогли женщине, которая попала в ДТП.

Водитель находилась в автомобиле в кювете трассы, двое ее детей были рядом с машиной. К счастью они не пострадали и смогли выбраться самостоятельно, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшую же вытащили из искореженного автомобиля, ей оказали первую помощь. С этим сотрудникам УФСИН помогли водители других авто.

- После женщину передали медикам. Ее госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести,- отметили в пресс-службе УФСИН по Краснодарскому краю.

По словам детей женщины, у них при движении взорвалось колесо. Водитель и дети были пристегнуты, скорость была совсем небольшая, что и спасло их от более тяжелых последствий аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU