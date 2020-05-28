На Кубани муниципалитеты могут начать прием документов для зачисления в детсады с 15 июня

28 Май 2020 2020-05-28T13:02:29+03:00

Письмо об изменении сроков направлено главам всех городских округов

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Ранее прием документов в детсады в многофункциональных центрах планировалось начать с 1 июня. Но администрация Краснодарского края приняла решение о переносе даты с учетом эпидобстановки.

Как сообщили в краевом департаменте информатизации и связи, теперь прием заявлений в МФЦ для зачисления детей в детсады на 2020-2021 учебный год начнется 15 июня.

- Письмо об изменении сроков направлено главам всех городских округов и муниципальных районов Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, новый офис МФЦ открылся в станице Елизаветинской. Он оснащен современной техникой для оперативного обслуживания населения.

ИСТОЧНИК KP.RU