В селе под Сочи приступили к ремонту старой дороги

28 Май 2020 2020-05-28T13:30:12+03:00

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В крупном селе Верхнеармянское Лоо в Лазаревском районе курорта приступили к ремонту переулка Прохладного. Ремонта трасса ждала уже много лет. На протяжении почти 800 метров дорога практически сплошь состояла из ям, трещин и просадок грунта. Пользоваться ею становилось уже небезопасно.

Дорожники удалили старый, изношенный слой покрытия, сейчас здесь укладывают выравнивающий и верхний слои нового асфальтобетона.

В ходе ремонта также поднимут и укрепят обочины, и установят дорожные знаки. - В Сочи по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнено почти 80% от общего годового объёма запланированных работ,- сообщает мэрия курорта.

Всего в Лазаревском районе курорта будет отремонтировано 33 объекта, а по всему Сочи – 85.

На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов в 2020 году выделено 830 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU