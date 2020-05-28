2020-05-28T14:12:59+03:00
Общество

В Брюховецком районе продолжают возводить плавательный бассейн

Его готовность составляет 60%
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Строительство плавательного бассейна в станице Брюховецкой идет в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже выполнено 60 процентов работ. Возвели стены здания, установили окна и двери комплекса.

- Сейчас рабочие приступили к монтажу чаши бассейна, а также проводят отделочные работы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сам круглогодичный комплекс будет оснащен бассейном 25 на 16 метров с шестью дорожками и перепадом по глубине от 1,2 до 1,8 метра. Сделают и трибуны на 300 человек.

Здание планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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