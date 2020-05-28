2020-05-28T14:32:37+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани определят список предприятий, которые возобновят работу с 7 июня

Об этом сообщил глава региона на совещании оперштаба
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С тех пор, как в Краснодарском крае началось послабление карантинного режима, многие организации возобновили свою работу. Напомним, с 23 мая открылись все предприятия строительного комплекса и смежные с ними предприятия, заработали автосалоны и магазины строительных материалов, возобновили свою деятельность ателье, прачечные и парикмахерские.

Теперь же краевые власти, опираясь на нынешнюю эпидобстановку, готовят перечень организаций, которые смогут начать свою работу с 7 июня.

- Совместно с Роспотребнадзором мы определим список дополнительных предприятий, в том числе курортной сферы, которые возобновят свою работу, - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания оперативного штаба. - Работу они смогут начать только с соблюдением всех санитарных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 июня откроются санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию. Однако доступ на пляжи и набережные по-прежнему закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае вещевые рынки пока под запретом
На Кубани определят список предприятий, которые возобновят работу с 7 июня
В Брюховецком районе продолжают возводить плавательный бассейн
В селе под Сочи приступили к ремонту старой дороги
Кадастровая палата Кубани рассказала о дистанционной подаче документов в вузы
На Кубани муниципалитеты могут начать прием документов для зачисления в детсады с 15 июня
На Кубани сотрудники УФСИН помогли попавшей в ДТП женщине-водителю
В Краснодаре приезжих осудят за сбыт крупной партии синтетических наркотиков
В Краснодаре задержали блогера-мошенника
На Кубани в аварии с автобусом пострадали 2 человека
Штаб "Молодой Гвардии" подвел итоги кадрового конкурса
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вошел в ТОП-5 рейтинга по упоминаемости в соцмедиа
В обсерваторы Краснодара 27 мая направили 40 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили у 7-летнего ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года увеличилось на 76 человек
Пойманный в Сочи крупный мошенник из Архангельской области предстанет перед судом