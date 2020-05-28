На Кубани определят список предприятий, которые возобновят работу с 7 июня

28 Май 2020 2020-05-28T14:32:37+03:00

Об этом сообщил глава региона на совещании оперштаба

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С тех пор, как в Краснодарском крае началось послабление карантинного режима, многие организации возобновили свою работу. Напомним, с 23 мая открылись все предприятия строительного комплекса и смежные с ними предприятия, заработали автосалоны и магазины строительных материалов, возобновили свою деятельность ателье, прачечные и парикмахерские.

Теперь же краевые власти, опираясь на нынешнюю эпидобстановку, готовят перечень организаций, которые смогут начать свою работу с 7 июня.

- Совместно с Роспотребнадзором мы определим список дополнительных предприятий, в том числе курортной сферы, которые возобновят свою работу, - сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время совещания оперативного штаба. - Работу они смогут начать только с соблюдением всех санитарных норм.

Ранее сообщалось, что с 1 июня откроются санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию. Однако доступ на пляжи и набережные по-прежнему закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU