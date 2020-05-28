В Краснодарском крае вещевые рынки пока под запретом

28 Май 2020 2020-05-28T14:43:35+03:00

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Несмотря на некоторые послабления ограничительных мер, которые ввели с 23 мая, на Кубани все еще действует режим карантина. Роспотребнадзор на основе данных по заболеваемости посчитал, что некоторые предприятия могут заработать в регионе. Но вещевые рынки пока в этот список не входят.

- Нам нужен четкий регламент, как и при каких условиях они смогут работать, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании краевого оперштаба. - На данный момент Роспотребнадзор не видит возможности начать их деятельность в полном объеме.

Не рассматривают пока и открытие торговых центров.

Ранее сообщалось, что с 1 июня свои двери для туристов распахнут санатории, имеющие специальную медицинскую лицензию. Однако доступ на пляжи и набережные по-прежнему закрыт. Кроме того, в ближайшие дни на Кубани определят список предприятий, которые возобновят работу с 7 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU