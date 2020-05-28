2020-05-28T15:18:55+03:00
Экономика

ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей

Банк ВТБ (ПАО) первым из игроков на рынке автокредитования предоставил клиентам возможность отложенных платежей в рамках рефинансирования автокредитов
Иван Егоров
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Начиная с сегодняшнего дня, заемщики других банков могут переоформить их действующие автокредиты под одну из самых низких на рынке ставок – от 4% годовых. Кроме того, ВТБ предлагает клиентам в течение первых трех месяцев пользоваться кредитом и не платить по нему.

Чтобы не вносить ежемесячные платежи по новому автокредиту в течение трех месяцев клиентам необходимо в рамках рефинансирования подключить опцию «Отложенный платеж». Для ее оформления не надо предоставлять дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте банка. Услуга бессрочная, для ее подключения по текущему кредиту не должно быть просроченной задолженности.

Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования – защиты от потери работы (дисконт 2 п.п.), страхования залога на весь срок кредита (5,5 п.п.), а также пакета «Автолюбитель» (3 п.п.). Все услуги оформляются клиентами по желанию. Заявку можно подать на сайте банка в разделе «Рефинансирование автокредита».

- ВТБ своевременно реагирует на потребности клиентов и расширяет число наиболее актуальных сервисов. Мы первыми на рынке представили автомобильный маркетплейс, запустили финансирование онлайн-покупки машины за счет средств автокредита. В текущей ситуации, вызванной пандемией COVID-19, предлагаем дополнительную поддержку автолюбителям: существенное снижение ставки по своему действующему автокредиту за счет его рефинансирования под 4% годовых в ВТБ, и возможность отложить платежи по кредиту на 3 месяца, снизив тем самым свою текущую финансовую нагрузку», — подчеркнул Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» банка ВТБ.

Доступный размер автокредита по программе рефинансирования с отсрочкой платежей – от 300 тыс. до 3 млн рублей. Возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования – от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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