На Кубани приняли новый закон о ветблагополучии

28 Май 2020 2020-05-28T15:21:42+03:00

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С 1998 года полномочия регионального ветнадзора регулировались на Кубани профильным нормативно-правовым актом. Но с недавнего времени эти полномочия были переданы на федеральный уровень, их предлагалось значительно сократить. Соответственно, возможность контролировать эпидемиологическую обстановку у ветеринарной службы Краснодарского края в дальнейшем была бы серьезно ограничена. Но благодаря позиции Законодательного Собрания по этому вопросу удалось найти компромиссное решение. В одном из своих недавних выступлений спикер регионального парламента Юрий Бурлачко подчеркивал, что сохранение краевой ветслужбы в том виде, в каком она есть сейчас, является для кубанских законодателей приоритетной задачей.

По словам Александра Трубилина, документ прошел все необходимые процедуры согласования с профильными структурами и экспертным сообществом, а также получил положительное заключение губернатора Кубани.

Законопроектом, в частности, предусмотрены мониторинг всех личных подсобных хозяйств, занимающихся выращиванием и содержанием скота, принятие отдельных мер по охране территории региона от заноса инфекций, профилактика и ликвидация особо опасных карантинных заболеваний животных, урегулирование правоотношений с учреждениями, подведомственными департаменту ветеринарии, и проведение противоэпизоотических мероприятий, обязательных для исполнения хозяйствами всех форм собственности.

По итогам обсуждения законопроект был принят сразу в двух чтениях.

Комментируя документ, спикер ЗСК отметил, что сегодня для животноводства в регионе сделано многое. И рисковать достигнутыми результатами нельзя.

- Мы видели, как ранее вспышки птичьего гриппа, свиной чумы буквально за неделю-другую уничтожали труд многих лет. Поэтому эпизоотическая ситуация должна быть на постоянном контроле, все ведомственные службы должны работать согласованно, во взаимодействии с органами местного самоуправления и владельцами личных подсобных хозяйств. Без надежной системы обеспечения ветеринарного благополучия - такой, какую предусматривает принимаемый нами закон, - у кубанского животноводства не будет гарантированных перспектив дальнейшего роста, - обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU