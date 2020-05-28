В Краснодарском крае могут упростить процедуру страхования урожая садов

28 Май 2020 2020-05-28T15:40:51+03:00

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Документ представил вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин. Он пояснил, что в этом году в период цветения плодовых деревьев и распускания бутонов в крае фиксировались аномальные заморозки. В отдельные утренние часы температура воздуха опускалась до 11 градусов ниже нуля. Что, в свою очередь, стало причиной гибели почек и завязей. В некоторых местах - стопроцентной. По данному факту соответствующим распоряжением губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в регионе был введен режим ЧС.

По оценке экспертов, в этом году ожидается существенное снижение урожая косточковых и семечковых. При этом многие садоводческие агропредприятия не застраховали урожай по причине сложности критериев оценки страховых рисков.

- Этой весной стихия нанесла серьезный удар по кубанским садам. Многие крупные и средние предприятия уже прогнозируют серьезные убытки, а некоторые и вовсе могут оказаться на грани банкротства. Нашим садоводам потребуется помощь. К сожалению, возвратные заморозки - достаточно частое для Кубани явление. Аграриям нужно быть готовым к таким катаклизмам, активнее страховать свои посадки, чтобы не оказаться на грани разорения, - прокомментировал принятие документа спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Подводя итог обсуждения вопросов агро-промышленного комплекса на сессии краевого парламента, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил важность помощи, оказываемой в сложившейся ситуации аграриям со стороны государства. При этом он подчеркнул - Краснодарский край должен остаться житницей, несмотря на все погодные катаклизмы. По мнению губернатора, краю также надо подумать над созданием подушки безопасности для местного агропромышленного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU