Проект строительства единой набережной в Краснодаре перенесут из-за коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T18:15:42+03:00

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Мэр Краснодара оценил последствия пандемии коронавируса для городского бюджета. По словам Евгения Первышова, по итогам года город не досчитается около 2,4 млрд рублей.

- Действительно, ситуация непростая. Мы недополучили за определенный период времени порядка 1,3 млрд руб. собственных доходов в бюджет. В целом по итогам года бюджет недополучит где-то 2,4 млрд руб. Это по оптимистичному прогнозу. Понятно, почему: почти все сферы деятельности бизнеса в той или иной степени пострадали, - отметил глава города.

Это отразится и на ряде запланированных проектов.

- Могу уже сейчас сказать, что один из важных проектов, о котором мы все мечтали, — строительство набережной вдоль Кубани от Юбилейного мкр. до Тургеневского моста, будет перенесен на следующий год. Это совместное решение администрации города и края. В принципе, у нас было на него предусмотрено финансирование, но мы понимаем всю сложность ситуации, - заявил Евгений Первышов.

В то же время глава Краснодара выразил уверенность, что в этом году начнется строительство трамвайной линии по улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Также продолжится масштабное строительство школ и детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU