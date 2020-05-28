2020-05-28T15:51:40+03:00
Общество

Суд не разрешил мэрии Сочи сносить апартаментный комплекс

Судебные тяжбы по объекту продолжались несколько лет
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Суд отказал мэрии Сочи в сносе апартаментов. Фото Nav.tn.ruСуд отказал мэрии Сочи в сносе апартаментов. Фото Nav.tn.ru
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Краснодарский краевой суд своим решением отказал администрации Сочи в сносе апарт-отеля «Арт Лайт Сити», расположенного в Имеретинской долине, в Адлерском районе.

Таким образом, в истории, тянувшейся почти 4 года, поставлена точка. Суть конфликта заключалась в том, что мэрия Сочи настаивала, что застройщик объекта значительно отошел от изначального проекта, и вместо планируемых на участке шести 3-этажных зданий построил восемь 5-этажных.

Однако в 2017 году добавленные застройщиком этажи были узаконены судом. Тем не менее, мэрия продолжала стоять на своем и в начале 2019 года вновь подала иск на снос комплекса, который к тому времени уже был полностью завершен строительством, и многие апартаменты в нем уже оказались купленными новыми владельцами.

Суд, рассмотрев дело повторно, принял окончательное решение.

- Решением суда в удовлетворении иска администрации муниципального образования о сносе объектов было отказано. Решение суда вступает в законную силу, - рассказал представитель Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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