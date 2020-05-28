Суд не разрешил мэрии Сочи сносить апартаментный комплекс
Краснодарский краевой суд своим решением отказал администрации Сочи в сносе апарт-отеля «Арт Лайт Сити», расположенного в Имеретинской долине, в Адлерском районе.
Таким образом, в истории, тянувшейся почти 4 года, поставлена точка. Суть конфликта заключалась в том, что мэрия Сочи настаивала, что застройщик объекта значительно отошел от изначального проекта, и вместо планируемых на участке шести 3-этажных зданий построил восемь 5-этажных.
Однако в 2017 году добавленные застройщиком этажи были узаконены судом. Тем не менее, мэрия продолжала стоять на своем и в начале 2019 года вновь подала иск на снос комплекса, который к тому времени уже был полностью завершен строительством, и многие апартаменты в нем уже оказались купленными новыми владельцами.
Суд, рассмотрев дело повторно, принял окончательное решение.
- Решением суда в удовлетворении иска администрации муниципального образования о сносе объектов было отказано. Решение суда вступает в законную силу, - рассказал представитель Краснодарского краевого суда.
ИСТОЧНИК KP.RU