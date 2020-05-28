2020-05-28T16:00:41+03:00
Общество

Завод «КЛААС»: 17 лет в цифрах

27 мая 2020 года свое 17-летие отметил завод «КЛААС» в Краснодаре
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: Компания CLAAS.Фото: Компания CLAAS.
Изменить размер текста:

Именно в этот день в 2003 году в государственный реестр юридических лиц был внесен новый участник рынка – ООО «КЛААС», единственным сотрудником которого на тот момент был генеральный директор Ральф Бендиш. В настоящее время штат предприятия, вошедшего в число промышленных лидеров Краснодарского края и официально признанного Правительством РФ «системообразующим», насчитывает более 550 человек с перспективой дальнейшего роста.

Завод «КЛААС» вошел в число крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края, перечислив в бюджеты различных уровней в общей сложности более 6 млрд руб.

В развитие производственных мощностей за прошедшие 17 лет было инвестировано 160 млн евро, что позволило создать на территории России полный цикл производства зерноуборочных комбайнов, включая металлообработку, окраску и сборку.

Всего за время работы завода было произведено около 14 000 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе, комбайнов TUCANO.

Продукция предприятия поставляется не только на российский рынок, но и за рубеж: в страны Евразийского экономического союза и Европу. Краснодарский завод также наладил производство комплектующих на экспорт. За период работы предприятия объем поставленных за рубеж деталей, помимо экспорта готовых комбайнов, в денежном эквиваленте составил более 750 млн руб.

Подписанный в июне 2016 года между российским заводом «КЛААС» и правительством РФ в лице Министерства промышленности и торговли Специальный инвестиционный контракт (СПИК) стал первым в стране. Продукция предприятия получила статус «произведена на территории Российского Федерации» и предприятие взяло на себя многочисленные обязательства, в т.ч. локализацию производства и изготовление тех комплектующих, которые ранее импортировались. В мае 2020 года на заводе начались работы по дополнительному расширению цехов металлообработки, окраски и логистического обеспечения в рамках нового этапа модернизации предприятия. До конца 2021 года инвестиции в проект составят около 680 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи девушка заложила собственную квартиру, чтобы помочь любимому отдать долги
Стало известно имя женщины, похитившей рукописи Пушкина из дома бизнесмена в Сочи
Начальник управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края покинул свой пост
В Краснодарском крае могут упростить процедуру страхования урожая садов
График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: где органичат подачу кипятка с 2 по 22 июня
ВТБ на Кубани выдал первые кредиты наличными по телефону
Евгений Первышов: кинотеатр «Аврора» реконструируют в срок
Завод «КЛААС»: 17 лет в цифрах
Суд не разрешил мэрии Сочи сносить апартаментный комплекс
Проект строительства единой набережной в Краснодаре перенесут из-за коронавируса
На Кубани приняли новый закон о ветблагополучии
ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей
В Краснодарском крае вещевые рынки пока под запретом
На Кубани определят список предприятий, которые возобновят работу с 7 июня
В Брюховецком районе продолжают возводить плавательный бассейн
В селе под Сочи приступили к ремонту старой дороги
Кадастровая палата Кубани рассказала о дистанционной подаче документов в вузы
На Кубани муниципалитеты могут начать прием документов для зачисления в детсады с 15 июня
На Кубани сотрудники УФСИН помогли попавшей в ДТП женщине-водителю
В Краснодаре приезжих осудят за сбыт крупной партии синтетических наркотиков
В Краснодаре задержали блогера-мошенника
На Кубани в аварии с автобусом пострадали 2 человека
Штаб "Молодой Гвардии" подвел итоги кадрового конкурса
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вошел в ТОП-5 рейтинга по упоминаемости в соцмедиа
В обсерваторы Краснодара 27 мая направили 40 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили у 7-летнего ребенка
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 28 мая 2020 года увеличилось на 76 человек
Пойманный в Сочи крупный мошенник из Архангельской области предстанет перед судом