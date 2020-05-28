Завод «КЛААС»: 17 лет в цифрах

28 Май 2020 2020-05-28T16:00:41+03:00

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Именно в этот день в 2003 году в государственный реестр юридических лиц был внесен новый участник рынка – ООО «КЛААС», единственным сотрудником которого на тот момент был генеральный директор Ральф Бендиш. В настоящее время штат предприятия, вошедшего в число промышленных лидеров Краснодарского края и официально признанного Правительством РФ «системообразующим», насчитывает более 550 человек с перспективой дальнейшего роста.

Завод «КЛААС» вошел в число крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края, перечислив в бюджеты различных уровней в общей сложности более 6 млрд руб.

В развитие производственных мощностей за прошедшие 17 лет было инвестировано 160 млн евро, что позволило создать на территории России полный цикл производства зерноуборочных комбайнов, включая металлообработку, окраску и сборку.

Всего за время работы завода было произведено около 14 000 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе, комбайнов TUCANO.

Продукция предприятия поставляется не только на российский рынок, но и за рубеж: в страны Евразийского экономического союза и Европу. Краснодарский завод также наладил производство комплектующих на экспорт. За период работы предприятия объем поставленных за рубеж деталей, помимо экспорта готовых комбайнов, в денежном эквиваленте составил более 750 млн руб.

Подписанный в июне 2016 года между российским заводом «КЛААС» и правительством РФ в лице Министерства промышленности и торговли Специальный инвестиционный контракт (СПИК) стал первым в стране. Продукция предприятия получила статус «произведена на территории Российского Федерации» и предприятие взяло на себя многочисленные обязательства, в т.ч. локализацию производства и изготовление тех комплектующих, которые ранее импортировались. В мае 2020 года на заводе начались работы по дополнительному расширению цехов металлообработки, окраски и логистического обеспечения в рамках нового этапа модернизации предприятия. До конца 2021 года инвестиции в проект составят около 680 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU