Евгений Первышов: кинотеатр «Аврора» реконструируют в срок
Мэр Краснодара рассказал о ходе реконструкции кинотеатра «Аврора», которой по концессионному соглашению занимается миллиардер Сергей Галицкий и его структуры. Объем инвестиций составляет около трех миллиардов рублей. По словам главы города, карантин никак не повлиял на сроки реализации проекта.
- На прошлой неделе у нас прошла удаленная встреча с представителями концессионера, мы обсуждали проект реконструкции, он сейчас на стадии завершения. После этого мы обязаны согласовать проект в органе госохраны, «Аврора» - исторический объект. Надеюсь, в ближайшее время мы презентуем проект, он в некотором плане неожиданный. Планы у Сергея Николаевича - грандиозные. Но их раскрыть не могу, не моя тайна, - отметил Евгений Первышов.
Согласно концессионному соглашению реставрация кинотеатра «Аврора» завершится до конца 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»