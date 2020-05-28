Евгений Первышов: кинотеатр «Аврора» реконструируют в срок

28 Май 2020 2020-05-28T16:31:11+03:00

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Мэр Краснодара рассказал о ходе реконструкции кинотеатра «Аврора», которой по концессионному соглашению занимается миллиардер Сергей Галицкий и его структуры. Объем инвестиций составляет около трех миллиардов рублей. По словам главы города, карантин никак не повлиял на сроки реализации проекта.

- На прошлой неделе у нас прошла удаленная встреча с представителями концессионера, мы обсуждали проект реконструкции, он сейчас на стадии завершения. После этого мы обязаны согласовать проект в органе госохраны, «Аврора» - исторический объект. Надеюсь, в ближайшее время мы презентуем проект, он в некотором плане неожиданный. Планы у Сергея Николаевича - грандиозные. Но их раскрыть не могу, не моя тайна, - отметил Евгений Первышов.

Согласно концессионному соглашению реставрация кинотеатра «Аврора» завершится до конца 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU