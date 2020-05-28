2020-05-28T16:32:41+03:00
Экономика

ВТБ на Кубани выдал первые кредиты наличными по телефону

Жители Кубани оформили в ВТБ первые потребительские кредиты по телефону в рамках технологии безбумажного обслуживания
Иван Егоров
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Общий объем выдач достиг 9,8 млн рублей. Срок займа составил до 7 лет, ставка – от 8,9%

Услуга по выдаче кредитов наличными по телефону стала доступна благодаря расширению сервисов дистанционных продаж. Воспользоваться ею могут действующие клиенты банка, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис из-за самоизоляции.

Процесс удаленной выдачи кредита проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра Банка ВТБ (ПАО) по телефону. В случае согласия заемщика соединяют с сотрудником офиса, который помогает ему заполнить универсальную заявку. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ-Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своем личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подтверждает их в ВТБ-Онлайн. После этого денежные средства зачисляются на счет, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн и доступны клиенту в любое время.

Виктор Тусиков управляющий банка в Краснодарском крае отметил: «Мы разработали новую услугу, повышающую удобство и скорость обслуживания клиентов, находящихся на самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Заемщики Кубани теперь могут получить кредит наличными в ВТБ, не выходя из дома. Ранее мы уже предоставили клиентам возможность оформлять кредит наличными в ВТБ-Онлайн. Получение такой банковской услуги в телефонном режиме – это дополнительная и временная мера, которая будет доступна жителям региона до 30 июня. Мы гарантируем высокую степень надежности данных операций, поскольку подписание цифрового документа производится в ВТБ-Онлайн»

Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом договора, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. При этом следует помнить, что банк при звонках никогда не запрашивает полный номер карты, ее CVV-код или код из СМС-сообщений – данная информация не подлежит разглашению. Сотрудники банка никогда не просят устанавливать дополнительные сторонние приложения для телефона, не имеющие отношения к ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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