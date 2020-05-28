График отключения горячей воды в Новороссийске в 2020 году: где органичат подачу кипятка с 2 по 22 июня
Волна отключений горячей воды в городе-герое продолжается. Мыться в тазиках или пользоваться нагревателем горожанам придется, как обычно, две недели.
- Связано это с плановым профилактическим ремонтом, - уточняют в пресс-службе АТЭК.
Стало известно, какие дома попали в список отключений в июне 2020 года.
Со 2 по 15 июня горячей воды не будет в домах по улицам:
- Герцена, 11, 15, 17,
- Камская, 30, 32,
- Видова,178а,182,182а,184, 186,188,190,
- Титан, 19, 21, 23,
- Титановская, 22, поселок Верхнебаканский.
С 3 по 16 июня горячее водоснабжение прекратят по следующим адресам:
- Мира,10, 10а, 16/18, 37, 47,
- Новороссийской республики, 8,
- Революции, 6,
- Губернского, 32.
С 4 по 17 июня отключат кипяток на улице Тобольская в домах № 5, 7 и 7а.
С 9 по 22 июня подачу горячей воды ограничат по улицам:
- Толстого, 17,19,
- Челюскинцев,11,
- Энгельса, 55б,
- Революции 1905 г, 35.
ИСТОЧНИК KP.RU
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